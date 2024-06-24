Подросток за рулем Nissan погиб в ДТП в ХМАО

Авария с участием 17-летнего подростка произошла накануне на трассе Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

Молодой человек, решивший покатать подругу на Nissan, столкнулся с автомобилем Kia, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи, а его подруга получила травмы.

Правоохранители выяснили, что молодой человек хотел сделать разворот, но не заметил машину на встречной полосе движения.