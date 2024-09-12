Подросток за рулем иномарки насмерть сбил пешехода в Ленобласти

Пешеход попал под колеса легкового автомобиля, которым управлял 16-летний подросток без прав во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.
По предварительным данным, несовершеннолетний водитель за рулем иномарки Volkswagen Polo не заметил 24-летнего парня, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался.
Отмечается, что подростка доставили в отдел полиции.
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