Подросток, устроившего смертельного ДТП, будут судить в Ленобласти

В Ленобласти пройдет суд над 16-летним подростком, который спровоцировал ДТП с погибшим. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на СК России по региону.

В среду, 11 сентября, на улице Шувалова в Мурино 16-летний подросток за рулем автомобиля наехал на 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От удара пострадавший погиб на месте.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте