Подросток, устроившего смертельного ДТП, будут судить в Ленобласти

В Ленобласти пройдет суд над 16-летним подростком, который спровоцировал ДТП с погибшим. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на СК России по региону.
В среду, 11 сентября, на улице Шувалова в Мурино 16-летний подросток за рулем автомобиля наехал на 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От удара пострадавший погиб на месте.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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