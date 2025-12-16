Подросток устроил поножовщину в одинцовской школе: есть несколько пострадавших

Утром 16 декабря ученик ранил несколько человек ножом в школе в Одинцовском городском округе. О происшествии сообщил Telegram-канал «112» . По информации источника журналистов, ЧП произошло в Успенской СОШ в поселке Горки-2.

По предварительным данным, ранения получили как минимум три человека. Учеников эвакуировали из здания, на место прибыли экстренные службы.

Днем ранее в Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на преподавателя. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Юноша пронес холодное оружие в сумке через рамки металлоискателя, но охранники по неизвестной причине на сигнал устройства не отреагировали.

Пострадавшего педагога подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, женщина находится в реанимации.