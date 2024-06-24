Подросток устроил ДТП с 5 машинами в Нижегородской области

Шестнадцатилетний подросток устроил ДТП с пятью автомобилями в Починках Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, парень не справился с управлением и протаранил сразу несколько машин. В машине со школьником находились четверо пассажиров, их личности пока не известны.

Отмечается, что родителям виновника ДТП грозит административная ответственность.

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