Подросток убил отца топором в Тюменской области. Его осудили на 6 лет

В Тюменской области прошел суд над несовершеннолетним, который убил родного отца топором. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По словам юноши, он решил прекратить постоянные издевательства со стороны отца в отношении себя, брата и матери. Подросток ударил родственника топором, когда тот совершал насилие в отношении его брата. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил юношу к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.