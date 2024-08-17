Подросток скинул бомбочку с водой на голову девочке в Геленджике

Пятилетняя девочка из Москвы получила серьезную травму головы во время отдыха с семье в Геленджике. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ребенка прилетела бомбочка с водой, которую сбросил подросток из окна номера отеля на третьем этаже

«У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы», — отметили в ведомстве.

Мама пострадавшей девочки написала заявлению в полицию, проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным Telegram-канала Shot, когда бомбочка попала ребенку в голову, она упала и ударилась головой о плитку. Через несколько часов у нее началась рвота. Родители увезли дочь в больницу.

Ранее несколько детей отравились хлором после посещения бассейна на базе отдыха «Маяк» в Самарской области. Четырем несовершеннолетним понадобилась помощь медиков.