Подросток ранил сверстника в грудь во время ссоры на Ямале
В городе Тарко-Сале 15-летний юноша нанес удар ровеснику колюще-режущим предметом. Как сообщил URA.RU Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу, инциденту предшествовал словесный конфликт между несовершеннолетними.
Подозреваемый нанес один удар в грудную клетку, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Точная дата происшествия не уточняется.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.