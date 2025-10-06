Подросток пострадал при стрельбе по автомобилю в Нижегородской области

Обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним работником, пострадавшим при стрельбе в Городецком округе, выясняет Гострудинспекция в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По опубликованной информации, происшествие случилось около 2:00 4 октября по дороге к деревне Мошкино.

«На автомобиле ехали несовершеннолетние, водитель не слышал сигнала остановиться, стреляли по колесам автомобиля», — говорится в сообщении.

Пострадал несовершеннолетний работник ИП Штейман — повар школы № 2 в городе Городец. Сейчас эксперты выясняют все детали случившегося.