Подросток пострадал при пожаре в квартире в Салехарде

Возгорание произошло в жилом двухэтажном деревянном доме в Салехарде. В результате пожара пострадал подросток, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру дома по улице Чапаева, огонь распространился на площади три квадратных метра. Подростка с признаками отравления угарным газом доставили в больницу.

Отмечается, что всего из горящего дома эвакуировались 20 жильцов, в том числе двое детей.