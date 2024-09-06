Подросток пострадал при пожаре в квартире в Салехарде
Возгорание произошло в жилом двухэтажном деревянном доме в Салехарде. В результате пожара пострадал подросток, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило квартиру дома по улице Чапаева, огонь распространился на площади три квадратных метра. Подростка с признаками отравления угарным газом доставили в больницу.
Отмечается, что всего из горящего дома эвакуировались 20 жильцов, в том числе двое детей.
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