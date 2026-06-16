Подросток попал в реанимацию после ДТП с мопедом в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух подростков. Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По предварительной информации, 65-летний водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу мопеду PROMAX, которым управлял 17-летний студент техникума. В результате автомобиль столкнулся с мопедом.
Юного водителя госпитализировали с тяжелой травмой головы. Его 16-летний пассажир попал в больницу в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.
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