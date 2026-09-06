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    Подросток попал в больницу после ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

    15-летний пассажир автобуса пострадал при столкновении с автомобилем в Нижнем Новгороде. Подросток упал в салоне во время резкого торможения и был доставлен в детскую областную больницу, сообщает НИА «Нижний Новгород».

    Авария произошла 6 сентября в 13:45 у дома № 15 на улице Родионова.

    По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель автомобиля не выдержал безопасный боковой интервал и задел автобус ПАЗ.

    Водитель автобуса резко затормозил. Находившийся в салоне 15-летний пассажир упал и получил травмы. Его госпитализировали в детскую областную больницу.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают водителя автомобиля.