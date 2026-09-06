Подросток попал в больницу после ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
15-летний пассажир автобуса пострадал при столкновении с автомобилем в Нижнем Новгороде. Подросток упал в салоне во время резкого торможения и был доставлен в детскую областную больницу, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Авария произошла 6 сентября в 13:45 у дома № 15 на улице Родионова.
По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель автомобиля не выдержал безопасный боковой интервал и задел автобус ПАЗ.
Водитель автобуса резко затормозил. Находившийся в салоне 15-летний пассажир упал и получил травмы. Его госпитализировали в детскую областную больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают водителя автомобиля.