Подросток получил травмы при падении мопеда в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе произошла авария с участием подростка. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямала.

Согласно данным ведомства, юноша за рулем мопеда, следуя по селу Азовы Шурышкарского района, не справился с управлением. В результате двухколесный транспорт опрокинулся, а водитель получил травмы. Проводится проверка.

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