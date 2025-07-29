Подросток получил травмы при падении мопеда в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе произошла авария с участием подростка. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямала.
Согласно данным ведомства, юноша за рулем мопеда, следуя по селу Азовы Шурышкарского района, не справился с управлением. В результате двухколесный транспорт опрокинулся, а водитель получил травмы. Проводится проверка.
Не так страшно, как кажется: что будет, если купить машину-«утопленника»
Пленэр для художников из Мытищ пройдет на Лосином острове
Сбер снизил до нуля прогноз роста кредитования банками физлиц в 2025 году
Украинские надписи обнаружили на обломках упавшего в Минске беспилотника
Фотовыставка о работе в зоне СВО открылась на набережной в Дубне
Систему «Цифровой бригадир» установили почти на 60% строек в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте