Подросток погиб в полыхающей иномарке после ДТП в Татарстане

Смертельная авария с участием подростков произошла в Набережных Челнах. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на прокуратуру Казани.

Согласно данным ведомства, молодой человек, управляя Ford Focus, не выдержал безопасной скорости, из-за чего иномарка наехала на бордюр, врезалась в столб уличного освещения и дорожный знак, а затем улетела в кювет.

Там легковушка оказалась охвачена огнем. В полыхающей машине погиб 17-летний пассажир. Еще двум подросткам потребовалась госпитализация. Проводится проверка.