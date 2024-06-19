Подросток погиб в ДТП в Удмуртии

Пятнадцатилетний подросток на питбайке попал под колеса легкового автомобиля в селе Завьялово в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
По предварительным данным, парень выехал со второстепенной дороги на неравнозначный перекресток и врезался в отечественную легковушку, которая двигалась по главной дороге. От полученных травм подросток скончался.
Также в аварии пострадала 26-летняя пассажирка легковушки, ее доставили в больницу.
Участникам нападения на офис Wildberries могут дать пожизненное
«С протянутой рукой». Зеленский решил убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией
Стало известно, кто в России чаще всего покупает водку
Визит Зеленского на военный завод вызвал возмущение в конгрессе США