Подросток погиб в ДТП в Башкирии

Мопед перевернулся на улице Салавата Юлаева в селе Ишберда в Башкирии. В результате аварии погиб 16-летний подросток, сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, юноша на мопеде Vento сбил двух пешеходов. После столкновения он потерял управление и опрокинулся на проезжей части. От полученных травм подросток скончался до приезда скорой.

Отмечается, что в ДТП также пострадала девушка-пешеход, ее доставили в больницу. Ее подруга отделалась легким испугом.

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