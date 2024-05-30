Подросток погиб в Бурятии при переправе через горную реку Урик

В Бурятии 15-летний мальчик утонул при переправе через горную реку Урик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в Окинском районе в 150 километрах от села Орлик.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне рядом с селом Курумкан утонула 16-летняя девушка. Предположительно, она с приятелями отдыхала на берегу. В какой-то момент зашла в воду, оступилась, в результате ее унесло течением реки.

Прокуратура приступила к проверке после гибели подростков.

На днях в Ленобласти после двухнедельных поисков обнаружили и достали из водоема тело подростка. Он утонул после ДТП. Как выяснилось, пьяные молодые люди угнали иномарку и наткнулись на инспектора ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель въехал на мост через речку, но, не справившись с управлением, вылетел в воду.