Подросток погиб в Бурятии при переправе через горную реку Урик
Подросток утонул в Бурятии в горной реке Урик
В Бурятии 15-летний мальчик утонул при переправе через горную реку Урик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в Окинском районе в 150 километрах от села Орлик.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Накануне рядом с селом Курумкан утонула 16-летняя девушка. Предположительно, она с приятелями отдыхала на берегу. В какой-то момент зашла в воду, оступилась, в результате ее унесло течением реки.
Прокуратура приступила к проверке после гибели подростков.
На днях в Ленобласти после двухнедельных поисков обнаружили и достали из водоема тело подростка. Он утонул после ДТП. Как выяснилось, пьяные молодые люди угнали иномарку и наткнулись на инспектора ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель въехал на мост через речку, но, не справившись с управлением, вылетел в воду.