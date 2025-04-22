Подросток погиб при пожаре в Сургуте

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 15-летнего подростка при пожаре в Сургуте. Об этом сайту Ura.ru сообщили представителе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По данным следствия, несовершеннолетний погиб при возгорании бани. Сейчас стражи порядка устанавливают точные причины смерти ребенка и обстоятельства пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Больницы Подмосковья получили свыше 20 аппаратов для рентгенов с начала года
Замглавы Чехова побывал на тренировке гимнасток в спортшколе «Витязь»
Команда из Чехова вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России по гандболу
Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым
Учащиеся Подмосковья совершили свыше 19 миллионов поездок в автобусах с сентября
Стелу погибшим героям СВО открыли в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте