Подросток погиб при пожаре в Сургуте

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 15-летнего подростка при пожаре в Сургуте. Об этом сайту Ura.ru сообщили представителе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, несовершеннолетний погиб при возгорании бани. Сейчас стражи порядка устанавливают точные причины смерти ребенка и обстоятельства пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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