Подросток, перебегавший дорогу на красный свет, попал под колеса машины в Петербурге

В Калининском районе Datsun сбил 16-летнего подростка, который перебегал улицу Комсомола на красный свет. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Сидевший за рулем иномарки 53-летний водитель не успел затормозить перед бегущим пешеходом. В итоге 16-летний студент колледжа серьезно пострадал, его доставили в больницу.

По факту аварии начали проверку.

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