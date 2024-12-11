Подросток, перебегавший дорогу на красный свет, попал под колеса машины в Петербурге
В Калининском районе Datsun сбил 16-летнего подростка, который перебегал улицу Комсомола на красный свет. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Сидевший за рулем иномарки 53-летний водитель не успел затормозить перед бегущим пешеходом. В итоге 16-летний студент колледжа серьезно пострадал, его доставили в больницу.
По факту аварии начали проверку.
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