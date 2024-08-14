Подросток надорвался во время погрузки удобрений и умер в саратовской больнице

Саратовские следователи завели дело из-за смерти подростка, грузившего удобрения

Фото: РИА «Новости»

В селе Георгиевка Саратовской области 15-летний подросток умер после того, как помогал знакомому грузить мешки с удобрениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 августа. Придя домой после погрузки, подросток почувствовал себя плохо. Его отправили в больницу, но тем же вечером он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении несовершеннолетнему смерти по неосторожности. На место происшествия выехали криминалисты. Для выяснения причин смерти школьника следователи назначили серию судебных экспертиз.

В июне в Ростовской области погибла школьница, попытавшаяся спастись от жары, приняв душ, но получившая смертельный удар током.

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