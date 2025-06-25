Подросток на велосипеде пострадал в ДТП на Алтае

В Горно-Алтайске 15-летний велосипедист попал в больницу после наезда автомобиля. Об этом сайту amic.ru сообщили в МВД Республики Алтай.

Инцидент произошел 24 июня около 14:20 у дома № 97 по проспекту Коммунистическому. По данным ведомства, 46-летняя женщина выезжала со двора на Toyota Land Cruiser и сбила подростка, который двигался на велосипеде по тротуару.

Пострадавший сам обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку по факту ДТП.