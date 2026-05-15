Подросток на велосипеде попал в аварию в Салехарде

В Салехарде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка на велосипеде. Госавтоинспекция проводит проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.

Случай произошел 15 мая в 7:50. По предварительной информации, у дома №4 по улице Губкина несовершеннолетний, родившийся в 2010 году, при пересечении пешеходного перехода не спешился с велосипеда. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем марки LADA.

В сообщении также говорится, что юноша получил травмы.