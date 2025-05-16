Подросток на угнанном мотоцикле попал в аварию в Тюменской области

В селе Успенка Тюменского района произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio и мотоцикла. За рулем двухколесного транспорта был 14-летний подросток без водительских прав, написал Ura.ru .

По предварительным данным ГИБДД, 48-летняя женщина-водитель выезжала с прилегающей территории и не пропустила мотоциклиста, который ехал по главной дороге.

Подросток признался, что мотоцикл принадлежит его отцу, а ключи были не под замком. Пока родителя не было дома, юноша решил прокатиться по селу. В результате аварии несовершеннолетнего мотоциклиста с ранениями доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося на улице Московский тракт.