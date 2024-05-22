Подросток на угнанном авто попал в аварию в Свердловской области

ДТП с 17-летним подростком, который угнал машину ВАЗ-21063, произошло на трассе Ачит — Месягутово в Свердловской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.
Сообщается, что во время поездки молодой человек не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части. После случившегося подросток обратился в больницу с множественными травмами, заявив, что его избили неизвестные.
Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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