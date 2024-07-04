Подросток на самокате попал в аварию в ЯНАО
В Губкинском врачи скорой помощи доставили в больницу подростка, который попал под колеса автомобиля во время передвижения на самокате. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.
ДТП произошло 3 июля на улице Набережной. Подросток на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, где столкнулся с BMW. Мальчика с травмами доставили в больницу.
В ведомстве уточнили, что самокатчик выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%
Встреча руководства «Мособлгаза» с жителями прошла в селе Ершово
Ребенок выпал с восьмого этажа и выжил в Санкт-Петербурге
Стала известна площадь огромного пожара близ «Сколкова»
На пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде
Территорию у дома № 11 на Пионерской улице благоустроят в Воскресенске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте