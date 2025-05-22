Подросток на самокате попал под колеса BMW в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля BMW и 16-летнего подростка на самокате. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, написал сайт gazeta.spb.ru .

Авария случилась около 20:00 22 мая. По предварительной информации, 26-летний водитель из Смоленской области на BMW 520 выехал на пересечение Железнодорожной и Поселковой улиц. Водитель не уступил дорогу и столкнулся с самокатом, двигавшимся справа. За рулем самоката был житель Санкт-Петербурга.

Подросток получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лба и перелом обеих костей левой голени.

Известно, что за 2025 год водителя BMW неоднократно привлекали к административной ответственности — девять раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.