Подросток на питбайке серьезно пострадал в ДТП с внедорожником в Ленобласти
Дорожная авария с участием 14-летнего подростка произошла в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МВД РФ по региону.
ДТП зафиксировали на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка. Согласно данным ведомства, школьник, управляя питбайком, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с внедорожником ВАЗ-21214.
Юного мотоциклиста госпитализировали с различными травмами. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Проводится проверка.
Американскую ракету обезвредили у объекта ТЭК в Курской области
Два активиста Народного фронта погибли в Курской области
Появились кадры горящего ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ
Потери ВСУ в Курской области превысили 2800 боевиков
Благоустройство сквера имени генерала Кузнецова началось в Яхроме
Среди пострадавших при ударе ВСУ по донецкому ТЦ «Галактика» оказался подросток
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте