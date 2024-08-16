Подросток на питбайке серьезно пострадал в ДТП с внедорожником в Ленобласти

Дорожная авария с участием 14-летнего подростка произошла в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МВД РФ по региону.

ДТП зафиксировали на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка. Согласно данным ведомства, школьник, управляя питбайком, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с внедорожником ВАЗ-21214.

Юного мотоциклиста госпитализировали с различными травмами. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Проводится проверка.

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