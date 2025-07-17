Подросток на питбайке пострадал при столкновении с иномаркой в Ленобласти

Дорожная авария с участием подростка произошла на трассе «Нарва» в Ленобласти. Подробности сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, на 77-м километре дороги водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, совершая разворот с обочины, столкнулся с питбайком Renthal.

В результате 16-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.