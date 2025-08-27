Подросток на мотоцикле стал виновником ДТП в Тюменской области

В селе Новоатьялово Ялуторовского района 27 августа произошла авария с участием несовершеннолетних. Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области сообщила, что 16-летний юноша, не имеющий прав на управление мотоциклом, сбил свою 15-летнюю одноклассницу. Об этом написал Ura.ru .

По данным ведомства, юный водитель пытался объехать группу людей на обочине и наехал на пешехода. В результате ДТП оба подростка получили травмы, девочку госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ранее в Тюменской области уже были случаи ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Например, в поселке Новокаменском 15-летняя школьница, управляя квадроциклом, врезалась в опору освещения, и обе девочки, находившиеся на транспорте, получили травмы.