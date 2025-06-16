Подросток на мотоцикле сбил двух школьниц недалеко от Иркутска

Серьезное ДТП случилось в районе города Тулуна, недалеко от станции Шуба, около полуночи 15 июня. Об этом написал сайт vse42.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

Юноша, которому всего 13 лет, управлял мотоциклом Racer и сбил двух девушек 16 лет, которые шли через дорогу в неположенном месте. В результате аварии одна из девушек погибла на месте, а вторую с травмами увезли в больницу.

Сейчас по этому происшествию ведется подробное расследование.

За то, что кто-то передал управление транспортом лицу без прав, могут выписать штраф в размере 30 000 рублей.