Подросток на мотоцикле попал в ДТП в поселке Евлашево Пензенской области

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, написала «Пенза-пресс» .

Как уточнили в Госавтоинспекции по региону, напротив дома № 19 на улице Центральной юноша на мотоцикле Motoland врезался в автомобиль Lada Granta, которым управляла 37-летняя женщина.

Несовершеннолетнего с множественными травмами доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.