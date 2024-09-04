Подросток на мотоцикле попал в ДТП в поселке Евлашево Пензенской области

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, написала «Пенза-пресс».

Как уточнили в Госавтоинспекции по региону, напротив дома № 19 на улице Центральной юноша на мотоцикле Motoland врезался в автомобиль Lada Granta, которым управляла 37-летняя женщина.

Несовершеннолетнего с множественными травмами доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.

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