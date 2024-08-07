Подросток на мотоцикле погиб во время ДТП с трактором в Пензенской области

Смертельная авария, в результате которой погиб подросток, произошла накануне в Пачелмском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД России по региону.

Юноша на мотоцикле столкнулся с трактором на улице Садовой в селе Черкасское. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. О других погибших и пострадавших не сообщается.