Подросток на мотоцикле погиб в ДТП с КамАЗом в Нижегородской области

Авария, в которой погиб 15-летний подросток, произошла накануне в Павловском округе Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГАИ.

Установлено, что подросток за рулем мотоцикла Motoland 250 выезжал с деревни Ясенцы и не пропустил КамАЗ.

Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков.