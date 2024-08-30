Подросток на мотоцикле погиб в ДТП с КамАЗом в Нижегородской области
Авария, в которой погиб 15-летний подросток, произошла накануне в Павловском округе Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГАИ.
Установлено, что подросток за рулем мотоцикла Motoland 250 выезжал с деревни Ясенцы и не пропустил КамАЗ.
Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков.
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