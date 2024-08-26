Подросток на мопеде врезался в самокатчика в Курганской области

В Шадринском округе произошла авария с участием электросамоката и мопеда, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Курганской области.

По предварительным данным, 31-летний мужчина ехал на электросамокате по краю проезжей части. Он двигался между селом Чистопрудное и деревней Качесово, светоотражающих элементов на нем не было. Поэтому подросток, управлявший мопедом, не заметил его и врезался в самокатчика.

В аварии пострадал мужчина, его доставили в больницу. Проводится проверка.