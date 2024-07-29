Подросток на мопеде сбил 10-летнюю школьницу в Курганской области
Дорожная авария с участием 10-летнего ребенка произошла в селе Чаши Каргопольского округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Курганской области.
Согласно данным ведомства, 14-летний подросток без водительских прав, управляя мопедом VORTEX, сбил школьницу на улице Малышева. Девочка следовала в попутном направлении по краю дороги.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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