Подросток на иномарке спровоцировал ДТП в Курганской области

В Лебяжьевском округе Курганской области 16 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Юноша, управлявший иномаркой, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Об этом Ura.ru сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, подросток 2009 года рождения без разрешения взял у родственника ключи от автомобиля SsangYong Stavic и поехал кататься по поселку. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ 322132.

В результате аварии пострадал 44-летний водитель «ГАЗели». Госавтоинспекция подчеркивает, что подобные инциденты показывают необходимость более строгого контроля за доступом несовершеннолетних к транспортным средствам.