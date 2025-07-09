Подросток на электросамокате пострадал в ДТП с мотоциклом на Кубани

Подросток стал участником дорожно-транспортного происшествия в Горячем Ключе. Авария случилась 8 июля примерно в 23:20 на улице Псекупской. Об этом сообщил сайт «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, 15-летний юноша ехал на электросамокате справа от проезжей части в направлении улицы Иркутской Дивизии. При перестроении налево он не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который двигался в том же направлении, в результате транспортные средства столкнулись.
Подростка с различными травмами доставили в городскую больницу. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.
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