Подросток на электросамокате попал под колеса иномарки в Челябинске

Авария, в которой пострадал подросток на самокате, произошла накануне на улице Чоппа в Челябинске. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ города.

По предварительной информации, 77-летний водитель иномарки наехал на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. Подростка с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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