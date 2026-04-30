Подросток из Ленобласти ответит в суде за гибель 13-летней девочки в ДТП

В Подпорожском районе Ленинградской области 16-летний юноша без водительских прав стал виновником аварии, в которой погибла 13-летняя девочка. Еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительным данным, 21 июня 2025 года на 50-м километре автодороги «А-215 Лодейное Поле — Брин — Наволок» в городе Подпорожье подросток не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 13-летняя девочка скончалась до приезда скорой помощи. Водителя и трех пассажиров госпитализировали с травмами.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.