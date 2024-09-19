Подросток из Курганской области попал под статью за попытку сбыть наркотики
Правоохранители задержали 17-летнего жителя Курганской области, подозреваемого в покушении на распространение наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Стражи порядка изъяли у юноши свертки с запрещенными веществами, которые он планировал сбыть с помощью тайников-закладок. Подросток признался в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Благотворительная выставка собак пройдет в Солнечногорске 21 сентября
Состояние войны. Атаку на Ливан назвали самой беспрецедентной за всю историю страны
Гранты и субсидии. Как в Подмосковье поддерживают фермеров
«Прошлая зима была сложной». Губернатор Подмосковья — о модернизации теплосетей к новому сезону
Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции
Строительная готовность кофейной фабрики в деревне Коледино достигла 70%
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте