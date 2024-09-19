Подросток из Курганской области попал под статью за попытку сбыть наркотики

Правоохранители задержали 17-летнего жителя Курганской области, подозреваемого в покушении на распространение наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Стражи порядка изъяли у юноши свертки с запрещенными веществами, которые он планировал сбыть с помощью тайников-закладок. Подросток признался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.