Подросток из Краснодарского края предстанет перед судом за наезд на пешехода

Белореченский районный суд рассматривает дело 16-летнего подростка, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. В мае 2025 года молодой человек, не имея водительских прав, управлял мотоциклом по улице Ленина в городе Белореченске, написал сайт kubanpress.ru .

Подъезжая к пешеходному переходу, он не снизил скорость и, выполняя опасный трюк, поднял мотоцикл на одно колесо. В результате этого действия он сбил женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Ранее подросток уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.