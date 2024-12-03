Подросток из ЯНАО убил мать, которая злоупотребляла алкоголем

В ЯНАО правоохранители задержали 16-летнего подростка, который убил мать, злоупотребляющую алкоголем. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие выяснило, что юноша несколько раз пнул женщину в живот, от чего та скончалась на следующий день. Медики констатировали у 46-летней погибшей травму в виде разрыва брыжеечной артерии.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать подробности смертельного инцидента.