Подросток из ЯНАО убил мать, которая злоупотребляла алкоголем
В ЯНАО правоохранители задержали 16-летнего подростка, который убил мать, злоупотребляющую алкоголем. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Следствие выяснило, что юноша несколько раз пнул женщину в живот, от чего та скончалась на следующий день. Медики констатировали у 46-летней погибшей травму в виде разрыва брыжеечной артерии.
В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать подробности смертельного инцидента.
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