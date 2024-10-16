Подросток и ребенок пострадали в ДТП с легковушкой и мотоциклом в Удмуртии

В понедельник, 14 октября, в Ижевске столкнулись мотоцикл и легковушка, два человека пострадали. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.
Водитель иномарки разворачивался и врезался в мотоцикл, за рулем которого сидел 17-летний подросток без прав. В аварии пострадали восьмилетняя пассажирка машины и водитель двухколесного транспортного средства. Проводится проверка.
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