Подросток и мужчина предстанут перед судом за попытку сбыть наркотики в Белгороде

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего подростка и мужчины 37 лет. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в Белгороде, сообщил «Бел.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигуранты связались в мессенджере с координаторами и договорились за деньги распространять запрещенные вещества через тайники. Юноша и его знакомый успели сделать 66 закладок.
Предполагаемых злоумышленников задержали на месте преступления. В ближайшее время они предстанут перед судом.
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