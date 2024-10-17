Подросток и мужчина предстанут перед судом за попытку сбыть наркотики в Белгороде

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего подростка и мужчины 37 лет. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в Белгороде, сообщил « Бел.ru » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигуранты связались в мессенджере с координаторами и договорились за деньги распространять запрещенные вещества через тайники. Юноша и его знакомый успели сделать 66 закладок.

Предполагаемых злоумышленников задержали на месте преступления. В ближайшее время они предстанут перед судом.