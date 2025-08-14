Подросток без прав устроил ДТП с троллейбусом в Челябинске

В Металлургическом районе Челябинска зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Согласно данным ведомства, 17-летний подросток, управляя Daewoo Nexia без водительских прав, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с легковушкой KIA. Затем первую иномарку отбросило в троллейбус «Синара».

Обошлось без пострадавших, однако транспортные средства получили повреждения. В отношении юного автомобилиста составили административные протоколы по статьям о незаконном управлении машиной и проезде на запрещающий сигнал светофора.