Подросток без прав стал участником ДТП в Курганской области

В селе Мишкино Мишкинского округа Курганской области подросток без прав на мотоцикле сбил мужчину на велосипеде. Об этом Ura.ru сообщила региональная Госавтоинспекция.
«ДТП произошло вчера, 5 августа, около 21 часа 40 минут в селе Мишкино на улице Строительная», — написали в ГАИ.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что он был пьян. Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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