Подросток без прав стал участником ДТП в Курганской области

В селе Мишкино Мишкинского округа Курганской области подросток без прав на мотоцикле сбил мужчину на велосипеде. Об этом Ura.ru сообщила региональная Госавтоинспекция.

«ДТП произошло вчера, 5 августа, около 21 часа 40 минут в селе Мишкино на улице Строительная», — написали в ГАИ.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что он был пьян. Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.