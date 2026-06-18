Подростков на ВАЗ-2106 задержали после погони в Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области задержали двух пятнадцатилетних подростков после погони. Молодые люди пытались скрыться от полицейских, но в итоге были пойманы. Об этом написало URA.RU .

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 17 июня сотрудники полиции начали разыскивать автомобиль ВАЗ-2106. Автомобиль был замечен в городе Нижняя Салда, однако водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Полицейские начали преследование. Водитель проехал по старой автодороге в направлении Верхней Салды, по улице Карла Маркса и выехал на трассу в сторону Нижнего Тагила.

Впоследствии произошло столкновение с другим автомобилем. Подростки попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками ДПС и Росгвардии. Их доставили в полицию, где выяснилось, что они уже имели проблемы с законом. На место были вызваны родители подростков. Сейчас со всеми участниками происшествия продолжается разбирательство, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.