Подростки заживо сгорели при попытке разжечь печь в сарае под Екатеринбургом

Смертельный пожар произошел в деревне под Сысертью Свердловской области. Жертвами стали два школьника, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, подростки 2010 и 2011 годов рождения забрались в заброшенный сарай, где решили разжечь небольшую печь. Их попытка подлить в «буржуйку» легковоспламеняющуюся жидкость обернулась пожаром.

В результате мальчики сгорели заживо. Возбуждено уголовное дело.

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