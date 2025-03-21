Подростки заживо сгорели при попытке разжечь печь в сарае под Екатеринбургом

Смертельный пожар произошел в деревне под Сысертью Свердловской области. Жертвами стали два школьника, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, подростки 2010 и 2011 годов рождения забрались в заброшенный сарай, где решили разжечь небольшую печь. Их попытка подлить в «буржуйку» легковоспламеняющуюся жидкость обернулась пожаром.
В результате мальчики сгорели заживо. Возбуждено уголовное дело.
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