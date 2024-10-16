Подростки закидали снежками беременную женщину в Красногорске

Группа подростков в Красногорске закидала на детской площадке снежками беременную женщину. Информация об этом появилась в нескольких Telegram-каналах. После этого правоохранители начали разбираться в случившемся, сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что полиция уже установила личность одного из хулиганов, им оказался местный школьник 2009 года рождения. Правоохранители опросили подростка вместе с законными представителями и поставили его на учет.

Также в пресс-службе подчеркнули, что правоохранители установят личности и других участников издевательств над женщиной.

Ранее в Подольске группа молодых людей пыталась скрыться от правоохранителей на машине. Несовершеннолетний водитель опасно маневрировал и не останавливался по требованию полиции. После предупредительного выстрела инспектора один из пассажиров открыл огонь в полицейских из похожего на пистолет оружия.

Сотрудники Госавтоинспекции выстрелили по колесам, после чего водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал. В машине находились пять пассажиров, двое из которых оказались несовершеннолетними.