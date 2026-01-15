Подростки стали фигурантами уголовного дела о серии краж имущества из частных домов в Ленобласти

Правоохранители задержали двух школьников, которых подозревают в кражах из частных домов в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, 13 января в полицию обратилась 34-летняя жительница Бокситогорска. Она заявила, что неизвестные проникли в ее дачный дом в садоводстве «Металлург» и украли имущество на сумму 26 тысяч рублей.

После этого еще двое жителей, 37 и 46 лет, обратились в полицию с аналогичными заявлениями. Из их домов в том же садоводстве пропали вещи на общую сумму 18 526 рублей.

В среду, 14 января, на Заводской улице в Бокситогорске полицейские задержали подозреваемых — 16-летнего подростка и его 15-летнего друга. Против юношей возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.